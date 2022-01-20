Pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, malzemeleri
7'den 70'e herkesin severek yiyeceği pofuduk tavuk tarifi,
Pofuduk tavuk tarifi
Pofuduk tavuk malzemeleri
- Yarım Tavuk Göğsü
- 1 Yumurta Sarısı
- 1 Yk Yoğurt
- 1 Tatlı K. Salca
- 2 Diş Sarımsak
- 1 Çk. Tuz
- 1 Çk. Pulbiber
- 1 Çk. Kekik
- 1 Yumurta Akı
- Tuz
- Kekik
- Pul Biber
Kızartmak İçin
- Zeytinyağı
Pofuduk tavuk tarifi
Tavuk göğsünü ince ince dilimleyin . Üzerine yoğurt yumurta sarısı ezilmiş sarımsak salça tuz baharat ile harmanlayıp üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Yumurta akını bir çimdik tuz atarak kar haline gelene kadar çırpın baharatlar i ekleyip karıştırın. Tavaya zeytinyağını ilave edip ocağa alın. Dinlenen tavuk göğsü nu yumurta akına batırıp kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.