Podolski'den flaş Türkiye açıklaması!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lukas Podolski, TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak ve Cenk Ergün'ün sorularını yanıtladı.

Galatasaray taraftarına mesaj gönderen Alman yıldız, "Çay çok güzel. Selamun Aleyküm çok teşekkürler. Gazver. Döner... Ayran yok... Başarılar başarılar(Türkçe)... Galatasaray'ı ve taraftarı çok özledim. Onların yeri kalbimde apayrı. Birgün İstanbul'a gelmek istiyorum. Kulüpteki herkesi görmek istiyorum. Geçen gün facetime'dan konuştum. Bir kez daha oraya gelip görmek istiyorum." dedi.