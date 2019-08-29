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Podolski aradığı arabayı ABD’de buldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, özel sipariş ettiği klasik otomobili ABD’den Almanya’ya getirterek restore ettirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
Podolski aradığı arabayı ABD’de buldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, özel sipariş ettiği klasik otomobili ABD’den Almanya’ya getirterek restore ettirdi.


Bir dönem Galatasaray formasını terleten yıldız futbolcunun araba sevdası bir başka. Almanya’da araba restorasyonu yapan Orkan Şahin’e başvuran yıldız isim, özellikle istediği modeli belirtti. ’Otomobilin dahi çocuğu’ olarak tanınan Şahin, Podolski’nin istediği aracı dünya çapında aramaya başladı. Atölyesi Köln’de bulunan Orkan Şahin, istenen aracı ABD’de bularak inceledi ve restore ederek Alman yıldıza teslim etti.


Birçok ünlünün aracını modifiye ettirmek için başvurduğu Şahin, Alman televizyonlarında modifiye programları da yapıyor.



Podolski’nin istediği aracı ABD’de buldu


Adını dünyaya duyurmasıyla birçok ünlü Orkan Şahin’in kapısını çalmaya başladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Türk sevdalısı Alman oyuncu Lukas Podolski de 1962 yapımı Mustang marka bir otomobil istediğini belirterek Orkan Şahin’e müracaat etti. Podolski’nin istediği aracı tüm dünyada aramaya başladığını belirten Orkan Şahin, "Bu otomobili Amerika’da bulduk ve hemen oraya giderek aracın son haline baktık ve iyi durumda olduğunu gördük. Almanya’daki atölyeme getirerek çalışmalara başladık. Titiz bir işçiliğin sonunda otomobili Podolski’ye teslim edince yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Çok memnun oldu ve hemen aracı alarak tur atmaya başladı. O günden sonra çok iyi dost olduk. Zaten kendisi Türkiye ve Türkleri çok seven birisi. Bu çalışmamızı televizyon programımda yayınladık" dedi.


Bu arada dünyaca ünlü isimler de Şahin’e otomobillerini restore etmesi için tekliflerde bulundu. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Manuel Charr, ve çeşitli iş insanı, sanatçı, sporcu ve TV starları hayallerindeki antik otomobilleri Orkan Şahin’e restore ettirdi.



"Ülkemize bu işi götüreceğiz"


Ayrıca Türkiye’de büyük bir yatırım planladıklarını belirten Gentlemen’s Motor Clup şirketinin patronu Orkan Şahin, "Bin metrekare alana dev bir tesis kurarak, bu işi ülkemize götürmeyi planlıyoruz. Dünya çapında edinmiş olduğum bilgi, tecrübe ile müşterilerimi ülkemize götürerek bu dalda gelişmesini sağlamak istiyorum. Ülkemizde bu dalda profesyonel eleman yetiştirerek, ekonomisine katkıda bulunmayı planlıyorum. Ayrıca sadece ünlüler için otomobil yapmıyorum, klasik otomobil tutkusu olan herkes için istediği aracı dünya çapında araştırıyorum. Alımını yaparak, getirip restorasyonunu yapıp teslim ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
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