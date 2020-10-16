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Aktüel Plazma bağışında büyük kolaylık
Aktüel

Plazma bağışında büyük kolaylık

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Kovid-19’u atlatarak koronavirüslü hastalara immün plazma bağışında bulunmak isteyen gönüllüler için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:11:00 -
Plazma bağışında büyük kolaylık

Bu kapsamda başvuran bağışçılar, Kızılay tarafından Erzurum’daki Kan Merkezi’ne götürülüyor. Bağışçılardan Ahmet Erdoğan, “Hastanedeki tedavi dahil olmak üzere 25 gün karantinada kaldım. İnsanlık görevimizi yerine getirmek ve hayat kurtarmak için bugün biz kan veriyoruz, yarın başkaları da verir düşüncesiyle immün plazma bağışında bulunmak için Erzurum’a gidiyoruz” diye konuştu.

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