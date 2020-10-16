Plazma bağışında büyük kolaylık

Bu kapsamda başvuran bağışçılar, Kızılay tarafından Erzurum’daki Kan Merkezi’ne götürülüyor. Bağışçılardan Ahmet Erdoğan, “Hastanedeki tedavi dahil olmak üzere 25 gün karantinada kaldım. İnsanlık görevimizi yerine getirmek ve hayat kurtarmak için bugün biz kan veriyoruz, yarın başkaları da verir düşüncesiyle immün plazma bağışında bulunmak için Erzurum’a gidiyoruz” diye konuştu.