PlayStation'a yeni özellik geliyor!

PlayStation'un marka sahibi Sony, oyunlarda küfürlü konuşmaların yapılması ya da kötü oynanması üzerine, kullanıcının oyundan atılmasını sağlayacak özelliğin üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük profesyonel elektronik üreticilerinden birisi olan Sony firması, oyun dünyasını kökten değiştirecek bir yeniliği getirmeye hazırlanıyor.

Piyasaya ilk 3 Aralık 1994'te çıkarak, günümüzde aktif kullanıcısı sayısı 103 milyona ulaşan video oyun platformu PlayStation'un, oyuncuların küfür eden ya da kötü oynayan diğer oyuncuları oyundan kolayca atabilmelerini sağlayan bir patent üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Karar, kullanıcıları ikiye böldü

Zamanının çoğunu oyun oynayarak geçiren ve aktivite olarak PlayStation'u tercih eden kullanıcalar, bu gelişmeleri memnuniyetle karşılarken, birçok oyuncu tarafından da eleştirilmeye başlandı.

Patentin detayları gün yüzüne çıkmazken Sony'nin “Ya daha iyi oyna ya da kovul” mantığıyla hareket edeceği öğrenildi.

Kötü niyetle de kullanılabileceği söyleniyor

Ayrıca geliştirilen patent, oyunu oynamayan oyuncuların oyundaki aktif oyuncuları izlemesine olanak tanıyor. İzleyiciler, gerekli gördüklerinde oylama başlatarak aktif bir oyuncuyu oyundan atabilirler. Bu “oyuncuları daha iyi oynamaya teşvik etme” amaçlı olsa da, birçok oyuncunun bunu kötü niyetle kullanabileceği üzerinde konuşuluyor. Ve patentte yer alan başka bir bilgiye göre izleyicilerin kullanıcıları kovmak için herhangi bir somut kanıta ihtiyacı olmayacak.