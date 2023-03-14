PlayStation 5’in (PS5), piyasaya çıkışı Kasım 2020'de gerçekleşmesine rağmen oyun endüstrisinde büyük bir başarı yakaladı. Pandemi dönemindeki arz zinciri sorunları ve üretim zorluklarına rağmen, PS5, öncüsü PS4'ü aynı zaman aralığında geride bırakarak rekorlar kırdı ve satışlarında başarılı oldu. Sony, Temmuz 2021 itibariyle PS5'in 13,4 milyondan fazla sattığını duyurdu ve bu, şirket tarihindeki en hızlı satan konsol olarak kaydedildi.

PS5'in etkileyici satış rakamları, gelişmiş donanımı, hızlı SSD'si ve DualSense kontrolcüsündeki ileri dokunsal geri bildirimi gibi özellikleriyle de ilişkilendirilebilir. Ayrıca, "Spider-Man: Miles Morales" ve "Demon's Souls" gibi özel oyunların da etkileyici bir etkisi oldu. Devam eden başarısı ve yakın gelecekteki oyunları ile PS5, oyun endüstrisinde önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak, PS6, tüm konsol hayranlarının merakla beklediği bir konu ve şimdi Sony hayranları heyecanla beklemek için bir nedenleri var.

PlayStation 6 söylentileri, oyun dünyasına bomba gibi düştü

PlayStation 6 (PS6) hakkında söylentiler internet üzerinde dolaşıyor ve PS5'in baş mimarı Mark Cerny'nin adayı olarak bir donanım tasarımcısının konsol için işe alındığına dair atılan bir tweet, söylentileri daha da güçlendiriyor. Sony, PS6'yı 2028'den önce piyasaya sürmeyi planlamıyor, ancak geliştirmeyi durduracak bir lüksleri de yok. YouTuber RedGamingTech, PS6 için dünya çapında pazarlama, donanım ve yazılım geliştirme ve şirket ortaklıklarının uygulanmasına odaklandığı için Sony'nin sınırlı kaynakları nedeniyle PlayStation 5 Pro'nun iptal edilebileceğine inanıyor.

Ayrıca, söylentiler arasında modüler bir PS5 konsolu olasılığı da yer alıyor ve bu durum, Sony'nin PS5 Pro veya PS5 Slim planlarını iptal etmelerine neden olabilir. PS6 için zemin hazırlığı zaten başlamış durumda olduğundan, iddia edilen sökülebilir disk sürücüsü modelinin üretilmesi, Sony'nin PS5 benzeri bir konsol piyasaya sürmesine ve hayranların beklentilerine yanıt verecek yeni bir konsol oluşturmaya geçmelerine olanak tanıyabilir.

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