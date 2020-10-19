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Teknoloji PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı
Teknoloji

PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Oyun konsolu Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak. Ancak PlayStation Türkiye, o tarihe kadar fiyatın değişebileceği konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:34:00 -
PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Oyun konsolunun ABD'de 500 dolara satılması üzerine Türkiye'de ek vergiler nedeniyle 1.000 dolardan pahalıya satılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

PS5 ilk olarak 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa sunulacak. 19 Kasım'da ise dünya genelinde satış başlayacak.

Oyun konsolunun iki versiyonu bulunacak. Konsol, Blu-ray disklerde satılan oyunları çalıştırırken PS5 Digital Edition sadece internetten indirilen oyunları çalıştırabilecek.

Sony’nin popüler oyun konsolu PS5'in ABD fiyatı 500 dolar, AB fiyatı 500 euro, İngiltere fiyatı ise 450 sterlin olarak açıklandı.

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