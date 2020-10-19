PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı
Oyun konsolu Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak. Ancak PlayStation Türkiye, o tarihe kadar fiyatın değişebileceği konusunda uyardı.
Oyun konsolunun ABD'de 500 dolara satılması üzerine Türkiye'de ek vergiler nedeniyle 1.000 dolardan pahalıya satılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
PS5 ilk olarak 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa sunulacak. 19 Kasım'da ise dünya genelinde satış başlayacak.
Oyun konsolunun iki versiyonu bulunacak. Konsol, Blu-ray disklerde satılan oyunları çalıştırırken PS5 Digital Edition sadece internetten indirilen oyunları çalıştırabilecek.
Sony’nin popüler oyun konsolu PS5'in ABD fiyatı 500 dolar, AB fiyatı 500 euro, İngiltere fiyatı ise 450 sterlin olarak açıklandı.