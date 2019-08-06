PlayStation 5'in ön sipariş fiyatı el yakıyor!

PlayStation 5'in ön sipariş fiyatı belli oldu. oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun konsolları arasında yerini alan PlayStation 5, ön sipariş fiyatı ortaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen PlayStation 5, sızdırılan donanım özellikleri ile hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyordu. Ortaya çıkan ön sipariş fiyatı ile de oyun tutkunlarının beklediği ana çok az kalmış oldu.

Japon teknoloji devinin Sony'nin en çok beğenilen ürünlerinden biri olan PlayStation'ın 5. serisi yakında kullanıcılarına kavuşacak. Bir online alışveriş platformunun İsveç web sitesinde ortaya çıkan konsolun ön sipariş fiyatı, cihazın resmi satış öncesi fiyatı hakkında meraklılarına bir fikir sundu. Site de 9,999 İsveç Kronu olarak belirlenen ön sipariş fiyatı Türk Lirası cinsinden 5.770 TL'ye denk geliyor.

Buna ek olarak online alışveriş platformunun İsveç web sitesinde açıklanan fiyatın firma tarafından açıklanmış resmi fiyat olmadığı belirtelim. Söz konusu açıklanan fiyatın ileriki tarihte değişebileceğini belirtelim.

Japon teknoloji üreticisi Sony'nin yeni gözdesi PlayStation 5'te, 7 nanometre mimarisi ile geliştirilen 8 çekirdekli AMD Ryzen tabanlı bir işlemci yer alacak. İşlemciye ışın izleme teknolojisini destekleyen AMD Radeon Navi tabanlı bir GPU eşlik edecek. 8K grafik desteği sunan Playstation 5, 3D ses teknolojisini de beraberinde getiriyor. Ayrıca solid-state drive yani katı hal diskine sahip olacak olan makine, sıradan bilgisayarlarda bulunan SSD'lerden daha hızlı performans sağlayacak.