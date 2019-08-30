Play Voleybolu şampiyonları Melikgazi’den

Melikgazi Belediyespor’un iki genç oyuncusu U18 Play Voleybolu Türkiye şampiyonu oldular.

22-24 Ağustos 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen U18 Play Voleybolu Türkiye Şampiyonası final maçında mutlu sona Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat ikilisi ulaştı. Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat, hem kulübünün hem de Kayseri’nin gururu oldu. Türkiye şampiyonu olarak Melikgazi Belediyespor Kulübü’nü başarı ile temsil eden genç oyuncuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “U-18 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası final maçında Batuhan/Necmi ikilisini 2-0 yenen Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat ikilisi U-18 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonu oldu. Plajı olmayan şehrimizde kendilerini geliştirerek bu başarıyı yakalayan gençlerimizi ne kadar takdir etsek azdır. Sporcularımızın bu önemli başarısı bizleri gururlandırdı. Kayseri bir kez daha voleybolda ne kadar başarılı olduğu böylece kanıtladı. Genç sporcularımızın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine inancım tam. Gençlerimizin Türkiye şampiyonu olmalarında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim” dedi.