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Plastikte organik yoğurt olmaz

Göz göre göre yanılıp alıyor, sonrasızlanıyoruz...

04 Ekim 2018 Perşembe 19:28
Plastikte organik yoğurt olmaz

Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünür, sütün içine geçer. Kim söylüyor bunları? Bilim adamları.. Ama biz n’apıyoruz. cicilibicili plastik kaplardaki yoğurtları “organik” diye alıyoruz.

Ayrıca yoğurdun içindeki asit de plastik malzemenin üretildiği maddeleri çözüyor. Bunlar da yapacağımız yoğurdun içine geçiyor. Onun için kesinlikle yoğurt mayalamak için plastik malzeme kullanılmamalı. Plastik kaplarda satılan yoğurtlara temkinli yaklaşılmalı.

Yoğurdu ya kendiniz yapın ya da cam kaselerde, toprak kaselerdeki yoğurtları almayı tercih edin.
Canım kim uğraşacak, demeyin..

Yıllar sonra hastane kapılarında dolaşırken ya da kemoterapilere girip çıkarken plastiklerin saçtığı zehire karşı duyarsız kalışınıza bin pişman olursunuz. Bugün kanser kol geziyorsa, özellikle gıda maddelerinin konuldukları, sarıldıkları, ambalajlandıkları plastik maddelerin saçtığı zehir başrolü oynuyor..

Renkli plastik poşetler de sağlık açısından zararlı. Özellikle siyah poşetlere yiyecek koymamalısınız. Plastik poşetlerin ne denli kalitesiz ve zararlı olduğunu kötü kokusundan anlarsınız. Islak bir mendille sildiğinizde mendile boya vermesinden de anlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:28
  1. plastik kapta yoğurt
  2. plastiğin zararları

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