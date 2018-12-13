Plastik kaba yoğurt çalmayın!

Yiyecek ve içecek ambalajındaki BPA ile astım’dan diyabete, kalp damar hastalıklarından kansere kadar her risk var

Sert plastik ürünleri zararlı kılan şişenin plastiğindeki “bisfenol A” veya kısaca “BPA” dediğimiz maddedir.

Her gün kullandığımız sayısız üründe bulunan BPA’nın tehlikesi daha çok bardak, şişe, saklama kabı gibi yiyecek ve içeceklerin muhafazasında kullanılan sert plastik kaplardan kaynaklanıyor. Bunlar içinde en önemlisi de BPA ihtiva eden biberonlardır.

Sayısız araştırma, bebek ve çocuk sağlığının BPA yüzünden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü BPA ihtiva eden plastik biberon, şişe ve yiyecek kaplarına sıcak bir sıvı veya yiyecek konduğunda BPA kaptaki sıvıya geçiyor.

BPA, ayrıca yiyecek ve içecek kaplarının ve su depolarının iç yüzeyleri, döşemeler, cilalar, elektronik ürünlerin basılı çevrim kartları, tenis raketleri ve sörf tahtası gibi çok tabakalı malzemelerde yapıştırıcılarda da bulunur.

Termal kâğıtların kaplanması, PVC plastiklerin üretimi ve fren sıvılarında olduğu gibi bir katkı maddesi olarak da kullanılır.

Kompozit diş dolguları ve protezleri de çeşitli BPA bileşiklerinden üretilir.

Mobil telefonlar, su ısıtıcıları, kahve makineleri, bilgisayarlar, CD ve DVD’ler, biberonlar, yiyecek-içecek kutuları, bardakları, şişeleri ve saklama kapları, motosiklet kaskları, diyaliz ekipmanı gibi tıbbi malzemelerde de bulunabilir. (..)

BPA’nın biberonlarda kullanımına ülkemizde de yasak getirildi ama pek çok yiyecek ve içecek kabında hâlâ BPA var.

BPA’ nın insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğunu gösteren yüzlerce araştırma var ve bunların sayıları her geçen gün artıyor.

BPA hormon sistemini bozan bir maddedir. BPA’nın kadın seks hormonlarının etkilerini artırdığı; erkek seks ve tiroit hormonlarının etkilerini ise azalttıkları gösterilmiştir. BPA işleyen fabrikalarda çalışan erkeklerde sertleşme, erken boşalma ve cinsel isteksizlik problemleri olduğu belirlenmiştir.

BPA’nın öğrenme ve davranış üzerine de olumsuz etkileri olduğu, saldırganlığı artırdığı ve öğrenmeyi güçleştirdiği de bilinmektedir.

Farelerde yapılan araştırmalar prostat büyümesi, sperm konsantrasyonunda azalma ve erken ergenliğe yol açtığını da göstermiştir.

BPA, eşcinsellik, obezite, diyabet, astım, kalp-damar hastalıkları ve karaciğer hasarı ile de ilişkilendirilmekte, kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı da ileri sürülmektedir. En önemlisi de genler üzerine olan etkileri ve olumsuzluklarının sonraki nesilde daha belirgin ortaya çıkması ihtimalidir.

Bu konuda çok yazdım.

Bu maddenin ülkemizde de başta biberonlar olmak üzere tüm yiyecek ve içecek saklama kaplarında acilen yasaklanması gerektiğini bildiren pek çok yazı yazdım.

Plastik kaba yoğurt çalmak adeta zehir çalmak!

ABD Toksikoloji Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, plastik kaplarda bulunan BPA maddesi sıcak sıvılarla temas ettiği zaman açığa çıkıyor. Sıvıya karışarak vücuda giren BPA, özellikle prostat ve göğüs kanseri riskini artırıyor. Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünüyor ve sütün içine geçiyor.

Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünür, sütün içine geçer.

Ayrıca yoğurdun içindeki asit de plastik malzemenin üretildiği maddeleri çözüyor. Bunlar da yapacağımız yoğurdun içine geçiyor. Onun için kesinlikle yoğurt mayalamak için plastik malzeme kullanılmamalı. Plastik kaplarda satılan yoğurtlara temkinli yaklaşılmalı.

Renkli plastik poşetler de sağlık açısından zararlı. Özellikle siyah poşetlere yiyecek koymamalısınız. Plastik poşetlerin ne denli kalitesiz ve zararlı oldğunu kötü kokusundan anlarsınız. Islak bir mendille sildiğinizde mendile boya vermesinden de anlayabilirsiniz.