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Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan'ın işbirliğinde oluşturulan projeyle, Afrodit yatağından çıkacak gazın, sıvılaştırılmış (LNG) olarak Girit üzerinden Avrupa’ya sevk etmeyi planlayan Rumlar, maliyeti nedeniyle Mısır seçeneğini gündeme aldı. Mısır da olmazsa tek çıkış yolları Türkiye olacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Afrodit yatağından çıkacak doğal gazı, boru hattıyla Girit üzerinden Avrupa’ya sevk etmeyi planlayan Rumlar, maliyet nedeniyle Mısır seçeneğini değerlendirmeye aldı.

Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan'ın işbirliğinde oluşturulan kısa adı (East-Med) projesi olan ve Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya boru hatları yoluyla taşımak, Rumlar için uzak ihtimal olmaya başladı. Rumların bunun yerine Afrodit yatağından çıkacak gazın, sıvılaştırılmış (LNG) olarak Mısır üzerinden ihracı gündeme geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan Afrodit doğal gaz yatağının kullanımı konusunda tek yolun Mısır olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Rum Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi (EİK) Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan Afrodit doğal gaz yatağının kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Kıbrıs’ın ve Afrodit yatağının durumu, Mısır’daki doğal gaz santralleri ve uluslararası piyasalar göz önüne alındığında tek çarenin Afrodit yatağındaki doğal gazın Mısır’a ihraç edilmesinin bu doğrultuda doğal gazın düşük maliyetle ihraç edilebilmesinin tek yolunun Mısır’ın altyapısının kullanılması yönünde görüş belirtildi.

Türkiye’deki Ceyhan boru hattı en güvenli seçenek

Rum Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi (EİK), Afrodit yatağındaki doğal gaz konusunda hak sahibi şirketlerin nihai yatırım kararını almaları için izlenmesi gereken prosedürden de bahsederek, bu sürecin en az 3 yıl gerekeceğini vurguladı. Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan'ın işbirliğinde oluşturulan kısa adı (East-Med) 2025 yılında tamamlanması öngörülen proje denizin 3.3 kilometre derinliğinden geçecek 2 bin kilometrelik bir boru hattı inşa etmeyi hedefliyor. Proje tamamlanabilirse East-Med, dünyanın deniz altından geçen en uzun doğal gaz boru hattı olacak.

Boru hattı, İsrail’in Leviathan havzasından ve Rumların Afrodit adlı 12’nci parselinin etrafından çıkacak doğal gazın boru hattıyla Girit’e ulaştırılmasını, Yunanistan üzerinden de Avrupa’ya sevk edilmesini öngörüyor. Enerji uzmanları, doğal gaz fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiğine işaret ederek maliyeti 15 milyar doları bulacak bir boru hattının karlı olmayacağını belirtiyor. Uzmanlar, bölgedeki doğal gazın Türkiye’deki Ceyhan boru hattı üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının, halen en ekonomik ve en güvenli tek seçenek olduğunu vurguluyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
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