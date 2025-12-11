Plakasız motosiklet çalıntı çıktı! Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi
Edirne Uzunköprü'de jandarmanın durdurduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, ehliyetsiz sürücü M.Ö.’ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.
Edirne'de Uzunköprü’de Pehlivanköy yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları plakasız motosikletin Keşan’dan çalındığını tespit etti.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy yolunda yaptıkları denetimde M.Ö. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin Keşan ilçesinden çalındığı belirlendi. M.Ö.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘kask takmamak’tan toplam 19 bin 670 lira idari para cezası kesildi. M.Ö., gözaltına alınırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.