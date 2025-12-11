  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

İletişim Başkanlığı kitap yayımladı: “İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı”

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti
Yerel Plakasız motosiklet çalıntı çıktı! Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi
Yerel

Plakasız motosiklet çalıntı çıktı! Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı! Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi

Edirne Uzunköprü'de jandarmanın durdurduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, ehliyetsiz sürücü M.Ö.’ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.

Edirne'de Uzunköprü’de Pehlivanköy yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları plakasız motosikletin Keşan’dan çalındığını tespit etti.

 

 

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy yolunda yaptıkları denetimde M.Ö. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin Keşan ilçesinden çalındığı belirlendi. M.Ö.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘kask takmamak’tan toplam 19 bin 670 lira idari para cezası kesildi. M.Ö., gözaltına alınırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon
Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon

Gündem

Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23