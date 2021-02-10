Plakadan Trafik Ceza Sorgulaması nasıl yapılır?

Trafik ceza sorgulaması, trafik ışık ihlali, park ihlali, hız limitleri gibi sebeplerle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Genellikle PTT üzerinde tebligat ile ev veya iş adresimize gönderiliyor. Ancak bazen elimize ulaşamaya biliyor. Plakadan trafik ceza sorgulamasını hem Emniyet Genel Müdürlüğünden hem de E-Devlet sisteminden öğrenebilirsiniz. İşte “ Emniyet Genel Müdürlüğünden trafik ceza sorgulaması nasıl yapılır ve E-Devletten trafik cezası nasıl sorgulanır” sorularının cevabı…

Emniyet Genel Müdürlüğünden trafik ceza sorgulaması nasıl yapılır?

Aşağıdaki linke tıklayarak 'Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama' yazısına tıklayın. Sizden istenilen bilgileri (plaka, tescil belge seri ve no) doldurun ve 'sorgula' butonuna tıklayın.

Sürücü belgenize yazılan cezalar içinse yine aynı linkten yola çıkarak 'Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama' yazısına tıklayın. Sizden istenilen bilgileri (T.C. numarası, nüfus cüzdan harf seri, nüfus cüzdan seri numarası) doldurun ve 'sorgula' butonuna tıklayın. Trafik ceza sorgulaması hizmeti kullanmak için https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx sitesine giriş yaparak trafik cezalarınızı öğrenebilirsiniz.

E-Devletten trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik ceza sorgulaması, hizmetini kullanarak yaptığınız sorgulamalarda son bir yıla yönelik plakaya kesilmiş tüm cezaları görebilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden plaka trafik ceza sorgulama işlemini gösterelim. E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmek için e-devlet şifresi, e-imza veya internet bankacılığı ile giriş yapmanızı sağlayacak bilgilerinizin elinizde bulunması gerekir. Giriş yaptıktan sonra “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” başlığını aratarak ilgili bölüme ulaşabilir ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Siteye https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama bu linkten ulaşabilirsiniz.