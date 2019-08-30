Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Türkiye'yi 10 sporcunun temsil edeceği şampiyona 3 Eylül Salı günü İtalya'da başlayacak



ANKARA (AA) - Plak Atışları Avrupa Şampiyonası 3-17 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Lonato Del Grada kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde 7, kadınlarda ise 3 sporcu temsil edecek. Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular şöyle: Erkekler: Trap Büyük: Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer Trap Gençler: Murat İlbilgi Skeet Büyük: Onur Atak, Mustafa Serhat Şahin Skeet Genç: Salih Hafız

Kadınlar: Trap Büyük: Safiye Sarıtürk

Skeet Büyük: Nur Banu Özpak Skeet Genç: Sena Can



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.