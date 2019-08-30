Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
- Türkiye'yi 10 sporcunun temsil edeceği şampiyona 3 Eylül Salı günü İtalya'da başlayacak30 Ağustos 2019 Cuma 16:06
ANKARA (AA) - Plak Atışları Avrupa Şampiyonası 3-17 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.
Lonato Del Grada kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde 7, kadınlarda ise 3 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular şöyle:
Erkekler:
Trap Büyük: Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer
Trap Gençler: Murat İlbilgi
Skeet Büyük: Onur Atak, Mustafa Serhat Şahin
Skeet Genç: Salih Hafız
Kadınlar:
Trap Büyük: Safiye Sarıtürk
Skeet Büyük: Nur Banu Özpak
Skeet Genç: Sena Can
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