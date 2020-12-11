PKK/YPG'ye sonbahar darbesi! 3 ayda 382 terörist etkisiz hale getirildi

1 Eylül-30 Kasım arasındaki 3 aylık sonbahar döneminde terör örgütü YPG/PKK saldırılarında 11 güvenlik görevlisi ile 3 işçi şehit olurken düzenlenen operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 382 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG/PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ise terörden gözaltına alınan çok sayıda zanlıdan 165'i tutuklandı. Ayrıca teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak ile tonlarca yaşam malzemeleri imha edildi.