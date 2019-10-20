0553 313 94 23

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'dan ambulanslar ve sivil araçlarla kaçıyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lı teröristlerin ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla bölgeyi terk etmelerine izin veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın teröristlerin bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini duyurdu.

20 Ekim 2019 Pazar 21:41
PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'dan ambulanslar ve sivil araçlarla kaçıyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor. AA'nın Rasulayn'daki muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün öğleden sonra ambulanslar ve bazı sivil araçlarla örgüt, yaralı teröristleri tahliye etmeye başladı.

Onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü. Gün içinde yine onlarca ambulans ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Haseke'den Rasulayn'a giriş çıkış yaptı. Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.

Siviller zaten çıkmıştı

Rasulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisinde geçici olarak barınmaya başlamıştı. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke'ye göç ettiğini bizzat duyurmuştu.

Yaklaşık bin YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn'da şu an sivil nüfus barınmıyor. Buna karşın örgüt, Rasulayn'da sivil nüfus bulunduğunu iddia ederek, Türkiye'yi halkın tahliye edilmesini engellemekle suçluyor. 

Ancak AA'nın elde ettiği görüntülerde, onlarca ambulanstan oluşan konvoyun herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ilçeye giriş çıkış yaptığı açık şekilde görülüyor. Öte yandan, genel olarak sivil nüfus tahliyelerinde camları örtülmemiş, içleri görünebilen otobüsler kullanıldığı biliniyor. Suriye iç savaşı boyunca bu şekilde pek çok örnek görülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Ekim 2019'da Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:41
  1. Rasulayn
  2. Türkiye
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. ABD
  5. YPG
  6. PKK
  7. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'dan ambulanslar ve sivil araçlarla kaçıyor
    1. PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'dan..
    2. Denizlispor'dan penaltı isyanı!
    3. Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu
    4. Bulaşık makinesinin içi nasıl..
    5. Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! Ahmet..
    6. Arap ülkesi bu sloganla inledi:..
    7. Birlikte çay içtiği arkadaşı bıçakladı
    8. TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte,..
    9. Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç..
    10. İsviçre'deki seçimlerde 'Yeşiller'..
    11. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    12. Zirve yolunda kritik galibiyet!..
    13. Denizli'de kazanan Fenerbahçe
    14. Gaziantep’i sel vurdu
    15. Altay deplasmanda coştu
    16. Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence..
    17. Liverpool'u United durdurdu!
    18. Suriye paylaşımını silen Trump'tan..
    19. Sınır hattında okullar tatil edildi
    20. Davutoğlu: Zarar gelmesin diye Şehir..
    21. Real Madrid, G.Saray kadrosunu açıkladı
    22. Meteoroloji'den iki ile kuvvetli yağış..
    23. Oğlunun mezarı başında bulundu.....
    24. Kansere yol açan yiyecekler nelerdir?..
    25. Birlikte çay içtiği arkadaşını ağır..
    26. Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış:..
    27. Erol Bulut: Daha farklı da olabilirdi
    28. Karanlık Oda TV yine algı peşinde!
    29. Manchester United Liverpool maçı kaç..
    30. Bölgede hayat normale dönüyor!..
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi
    Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı