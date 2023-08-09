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Gündem PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı
Gündem

PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 22:19:00 -
PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı

Suriye'nin Halep ilinin Tel Rıfat ilçesindeki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı briket evlere roketli saldırı düzenledi. Kalleş eylemde 6 kişi yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Suriye'nin Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin'in güneydoğusundaki Terende köyünde yerlerinden edilenlerin sığındığı briket evlere 2 roket saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk, 6 sivil yaralandı.

Yaralı 6 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.

Tel Rıfat'ta son durum

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.
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Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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