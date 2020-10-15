PKK’yı kucaklayan Avrupa acılı annelere kör

Avrupa ülkeleri ve basını, PKK’nın söylemlerini destekleyen tutum sergilerken Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için eylem yapan annelere duyarsız kalıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK, Avrupa’da geniş bir hareket alanı buluyor. PKK’nın söylemleri, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin basınında çoğu zaman “Kürtlerin görüşü” şeklinde verilerek meşruiyet sağlanıyor. Buna karşın terör örgütü kurbanlarının hikayeleri ya da Diyarbakır Annelerinin eylemlerine ilişkin haberler, bu ülkelerin basınında neredeyse hiç yer almıyor.



Basının bu tavrı yetkililer tarafından da sergileniyor. Örneğin dönemin AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn 2016’da, terör örgütü faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP’nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru ile görüşürken, Avrupa Parlamentosunda her sene PKK’nın sözde Avrupa liderlerinin de katıldığı toplantılar düzenleniyor. Avrupalı yetkililer ya da Türkiye’deki temsilcileri, terör örgütü üyeliğinden yargılananların duruşmalarına da giderken, bir yılı aşkın süredir eylem yapan Diyarbakır Annelerini görmezden geliyor. Anneleri ziyaret eden tek Avrupalı diplomat, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott oldu.



Teröristleri sarayda ağırlıyorlar



Avrupa’da PKK’ya en yakın ülkelerden birinin Fransa olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Nisan 2019’da YPG/PKK’lı teröristleri SDG adı altında Elysee Sarayı’nda kabul ederek örgüte desteğini üst düzeye çıkardı. Nisan 2019’da yapılan görüşmenin ardından Saray’dan yapılan açıklamada, Macron’un örgüte “aktif desteğin sürdürüleceğine” dair güvence verdiği açıklandı. Paris yönetimi PKK üyelerinin ülkede ve özellikle başkent Paris’in meydanlarında gösteriler düzenlemesine müsaade ederken, Avrupa Konseyinin binasının önünde PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor. Buna karşılık Fransız yetkililer, Diyarbakır Anneleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.



Alman basını, eylem yapan anneyi görmüyor



Fransa gibi Almanya’da da PKK’nın söylemlerine geniş yer veriliyor. PKK, Almanya’da resmen terör örgütü kategorisinde olmasına rağmen ülke medyasının PKK’lı teröristlerin bölücü faaliyetlerini bir özgürlük mücadelesi gibi yansıtıp kamuoyunda algı oluşturmaya devam etmesi dikkati çekiyor.



Alman medyası Türkiye’nin bölücü terör örgütüyle mücadelede bugüne kadar PKK’nın katlettiği sivillerin ya da şehit edilen askerlerin cenazelerinden fotoğraf yayımlamazken teröristlerin cenaze törenlerinden fotoğraflara genişçe yer veriyor.



Berlin’de kızı terör örgütü tarafından kaçırılan Maide T. 11 aydır kızının geri getirilmesi için Alman yetkililerden yardım istemesine rağmen bugüne kadar somut hiçbir adım atılmadı. Yaklaşık 11 aydır hem Almanya Başbakanlığı önünde hem de Federal Meclis önünde eylemler yapan Maide T. ile hiçbir Alman gazetecinin görüşmemesi, Alman medyasının PKK’ya üstü kapalı desteğinin göstergesi olarak görülüyor.



“Onlar da Kürt kadını”



Avrupa’da görülen bu ikiyüzlü tavır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveçli mevkidaşı Ann Linde’yle önceki gün yaptığı basın toplantısında da gündeme gelmişti. Çavuşoğlu, Linde’ye hitaben “Siz de bir annesiniz, sizden rica ediyorum Diyarbakır’da 1 yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin, konuşun. Onlar da Kürt kadını. Neden hep Kürt deyince PKK’lıları, YPG’lileri, SDG’lileri destekliyorsunuz. Diğer Kürtlerin ne günahı var?” demişti.