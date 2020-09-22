PKK’ya karşı 40 karakol kurup ağır silahlar yerleştirdiler! Terör örgütü için çember daralıyor

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, ABD desteğiyle bütün Kürt gruplarla birleşme çabası içerisindeyken, Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) bağlı birlikler terör örgütüne karşı harekete geçti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü PKK ve tüm Kürt partileriyle görüşerek, tüm Kürt grupları terör örgütü PKK çatısı altında toplamaya çalışıyor. Jeffrey’nin, Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi (SKUM) ve en büyük gücünü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin oluşturduğu Kürdistan Ulusal Birlik Partileri’nin (PYNK) görüşleri doğrultusunda hareket edecek bir yapı oluşturma gayretini bir süredir yoğunlaştırmış durumda. Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana terör örgütü PKK/YPG’ye binlerce ton silah ve lojistik desteği veren ABD’nin oyunu bununla da bitmeyecek. Tarafları anlaştırabilirse Rusya destekli Esad rejimine karşı Suriye’de askeri bir güç oluşturarak askeri eğitim desteği sunacak.

Yerel halk ve IKB birleşmeden endişeli

ABD/PKK iş birliği bu yönde ilerlerken terör örgütü PKK karşıtı yerel halk ve Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) yönetimini elinde tutan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise PKK’nın bölgedeki faaliyetlerine karşı, “Köyleri yakıyor, insanları kaçırıyor, haraç kesiyorlar” diyerek tepki gösteriyor. KDP bir adım daha atarak Rojava’da bulunan terör örgütü YPG/PKK’nın etrafını kuşatmaya başladı. KDP, askeri güçlerini PKK sınırlarına karakol, gözetleme noktaları ve mevziler kurarak ağır silahlar yerleştirdi, peşmerge güçlerini bu noktalara kaydırdı.

Etrafındaki çember daralan PKK/YPG’nin medya organları ise terör örgütünün endişesini dile getirdi. TSK’nın operasyonlarını da eleştiren terör örgütünün medyası “Halk içerisinde savaş tartışmaları yürütülüyor. Alanda yaşayan diğer halklar gibi Kürtler de KDP’nin Rojava sınırına karakollar kurarak ağır silahlar yerleştirdiğini görüyor. KDP, 40 civarında yeni karakol, mevzi ve askeri noktalar inşa ediyor. Türk devleti, KDP desteğiyle yeni bir işgal saldırısı planlıyor. Kürtler, birleşme görüşmelerine de bu kaygıyla yaklaşıyor. Halkta, bu görüşmelerin oyalama olabileceği düşüncesi artıyor” ifadelerine yer verdi.