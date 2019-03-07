PKK’ya İran’la birlikte operasyon yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, çözülme sürecindeki PKK’nın ne durumda olduğu yönündeki soruya, “Bakın yurt içi terörist, şu anda 755 diyorlar ama o 755’in bir bölümü yurt dışında. Şu anda yurt içinde 700’ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak’tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor” yanıtını verdi. İçişleri Bakanlığı olarak sınır yönetimini gerçekleştirdikleri alanlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığının da nöbetçi tuttuğunu belirten Soylu, koordinasyonu İçişleri Bakanlığının sağladığını söyledi.

“Sınıra modern sistemler kurduk”

Türkiye’nin güney sınırına dünyanın en modern sistemlerinden birini kurduğunu ifade eden Soylu, “Direkler, sensörler, kameralar... Dünyanın en modern sistemlerinden birisini kurduk. Kurmaya devam ediyoruz. Duvarlar direkler, sensörler, karakollara bağlı illere bağlı merkezden de takip ediliyor. Her yerden takip edilebiliyor” diye konuştu.

Bakan Soylu, bu süreçte İran’la da önemli bir iş birliği yaptıklarına değinerek, “1639 Kasrı Şirin Anlaşması’ndan bu yana bizim İran’la sınır problemimiz vardı. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Bizim duvar çekmemiz konusunda hiçbir problem çıkarmadılar. Ki; İran bu konularda katı bir yapıya sahiptir. Hiçbir problem çıkarmadılar. Uzlaşarak... Bu zaten sınır duvarı değil güvenlik duvarı. Bazen biz onların yerine girdik. Bazen biraz geriye aldık. Sınır taşlarımız belli ama orada her zaman bir sınır mücadelesi var, şu an ‘tık-tık’ gidiyoruz. Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran’la PKK’ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak” ifadelerini kullandı. İran ile karşılıklı istihbari olarak değerlendirmelerin de olduğunu vurgulayan Soylu, birçok noktada iyi adımların atıldığını kaydetti.

“Ocak ayından bu yana 53 terörist teslim oldu”

Terörle mücadelede gelinen noktayı da değerlendiren Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi: “Teslim olanların sayısı 2016 yılında 466, 2017’de 417, 2018 yılında 383 ve 2019 yılında da 53, bu iki aylık rakam. Bu bize niye lazım. Burada bir de iknalar var. Tüm bunların yanında 49 ikna olmuş, 135 ikna olmuş 165 ve 31 ikna olmuş. İkna ne demek? Şu anda bin teröristin ailesiyle güvenlik kuvvetlerimiz iletişim kurdular. ‘Çağırın adalete teslim olsun’ diye. Aile üzerinden iknanın önemi şu, terör örgütüne katılan bizim ikna ettiğimizden daha az sayıda. Hem psikolojik ve fiziki üstünlüğümüz var. Fiziki üstünlüğümüzü olağanüstü şekilde artırarak devam ettiriyoruz. Bunun bilimi var. Arkadaşlar bu konuda olağanüstü çalışmalar yapıyorlar. Uygulamada ikna süreçleri. Özel ekipler yetiştirdik.” Soylu, ilgili tarafların kullanması için ikna konusunda bir kitap hazırladıklarını ve bunun tarihte bir ilk olduğuna dikkati çekerek, bu kitabın özel ekiplerle beraber hazırlandığını, sürecin tek tek anlatıldığına değindi.

Zillet ittifakı, Türkiye’ye 4,5 yılı zehir, zindan eder

Süleyman Soylu, Türkiye’nin özellikle 6-7 yıldır çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, “Hepimiz yaşıyoruz bunu. Gezi’den başlayan, Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurulmasına kadar, Afrin’de terör örgütünün özellikle ABD tarafından bir şekilde desteklenmesine, Türkiye’ye kimisi darbe, kimisi dolaylı sıkıştırma, kimisi hareket kabiliyetini daraltma, kimisi Avrupa’da ve dünyada Türkiye’yi yalnızlaştırmaya çalışma ve Türkiye’ye hakaret etme gibi bütün projelerle son 6-7 yıldan beri uğraşıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin bütün bu saldırılara karşı önemli direnç testleri ortaya koyduğunu, bu süreçte sistemini değiştirdiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi önümüzde 4,5 yıl var. Eğer biz bu 4,5 yılı çok iyi kullanırsak... Ne olur, 31 Mart’ta zayıf çıkarsak, içerisinde HDP’nin de PKK’nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye’ye 4,5 yılı zehir, zindan eder. Bu kadar açık ve net. Biz, bunları söylemek zorundayız. Çünkü belki bu meselenin en çok ilgilendirdiği alan iç güvenliktir. Yani bizim sorumlu olduğumuz alandır. Bunu bugüne kadar eğer yönetebiliyorsak, eğer terörden asayişe kadar adımlar atabiliyorsak bunun anlamı siyasal istikrardır, elde ettiğimiz güç ve milletin verdiği destektir. Ama öbür türlü bu ittifak karşısında bir zafiyet yaşandığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da valiler ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar.”