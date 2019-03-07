0553 313 94 23

PKK'ya hava savunma sistemi

Türkiye’nin güneyindeki tehdit ABD desteğiyle büyüyor. Trump’ın “Çekiliyoruz” vaadinin aksine terör örgütü PKK/PYD’ye verilen silahların miktarı arttı, mahiyeti değişti. Son sevk edilen TIR’lar içinde gelişmiş hava savunma sistemleri olduğu belirtiliyor. Böylece “Türkiye’siz güvenli bölge” planları hayata geçirilmek isteniyor.

07 Mart 2019 Perşembe 06:49
PKK'ya hava savunma sistemi

Bizzat Donald Trump’ın ağzından Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD tam tersine bölgedeki askeri varlığını daha da güçlendirdi. Bölgeye yeni gözlem noktaları kuran Pentagon, terör örgütüPKK/YPG’ye ileri teknoloji askeri araç ve silah sistemleri sevk etti. ABD basınının resmi kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Pentagon, DEAŞ operasyonları bittikten sonra Irak ordusunun hizmetindeki silah ve araçlarını geri aldı. Bu araç ve silahların önemli bir bölümü Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye sevk edildi. Sevkiyat ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık 2018’deki “Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasından 12 gün sonra başladı.

İşte silahların listesi

Terör örgütüne 50 adet zırhlı personel taşıyıcı Humwee, 20 adet mayına dirençli araç, 40 adet geliştirilmiş silahlı askeri taşıyıcı, 700 adet hafif anti-tank silahı, 2 bin 400 adet havan silahı (mortar), 25 mayın temizleyici (mayın silindiri) ve çeşitli patlayıcı maddeler teslim edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson da terör örgütüne silah ve araç sevkiyatını doğrulamış ancak detay vermemişti. Robertson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusunda kontrolü tamamiyle sağlayabilmek için SDG’ye (PKK) yeterli ekipman ve silahların sağlanması çok kritik. ABD Savunma Bakanlığı ve Kongresi etkili ve verimli olan eğit-donat faaliyetlerine yaptığı fonlamalarına devam edecektir” demişti.

 

O TIR’ların yüküne dair şok iddia

Bölgedeki kaynaklar da silah sevkiyatını doğruluyor. Son 2,5 ayda Irak’tan Suriye PKK’sına 12 ayrı konvoy halinde 2 bin 500 TIR dolusu silah-mühimmat ve askeri araç sevk edildi. Daha önce gündüz de yapılan sevkiyatlar son 2,5 ayda sadece geceleri gerçekleştirildi. Son günlerde de sevkiyat trafiğinde artış yaşandı. Öte yandan ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’yı korumak için kurmayı planladığı ‘Türkiyesiz güvenli bölge’ planı doğrultusunda, bölgeye gelişmiş hava savunma sistemi taşıdığı iddia ediliyor. Sistemlerin bölgedeki Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için terör faaliyetlerini izleyen Türkiye’nin İHA’larını engelleme amaçlı kullanılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:49
  1. abd
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. trump
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da bekçilere saldırı
    1. Adana'da bekçilere saldırı
    2. 07.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
    4. Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    5. Başkent’te aydınlatma direkleri..
    6. PKK'ya hava savunma sistemi
    7. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    8. 50 milyonluk proje! Yerin altından..
    9. Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle..
    10. Türk heyet Antarktika Bilim..
    11. Merkez kulağını tıkadı! Faizler sevindi
    12. Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro..
    13. Dört bir koldan istihdam atağı
    14. Dehşet anları! Sokak ortasında kurşun..
    15. Kilit isim tutuklandı
    16. Haber alamıyorlardı... Korkunç halde..
    17. Kuşadası Körfezi’nde bindikleri lastik..
    18. Berlin’de Kuşadası tanıtımı için stand..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Bakan Ersoy:” Alman pazarında artış..
    21. Konya’da fener alayı çoşkusu
    22. Şuhut’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    23. Suçüstü yakalanan hırsız;..
    24. Mısır'da protestolar yeniden..
    25. Numan Kurtulmuş, 'Anlamak mümkün..
    26. Porto, uzatmalarda turladı
    27. DSP Genel Başkan adayı olacak mı?..
    28. Manchester United, Paris’te zoru..
    29. Canan Karatay'ın pastası olay oldu!..
    30. Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları