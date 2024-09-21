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Gündem PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:37:00 -
PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak'ın Kuzeyinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılan hava harekâtlarına ilişkin 'Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!' başlığıyla paylaşım yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, "Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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