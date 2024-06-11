  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı
Gündem

PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 15:27:00 -
PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı

Marmaris’te, bölücü terör örgütü PKK mensubu bir şüphelinin, örgüte katılmasını sağlayan eski HDP Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli yakalanarak gözaltına alındı. İpekli’nin ayrıca vergi adı altında para toplayarak bölücü terör örgütü PKK’ya finans sağladığı öğrenildi.

PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015 yılında Marmaris HDP İlçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini kaydetti. Daha sonra İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Suruç Mürşitpınar sınır hattından yasadışı yollarla Suriye Ayn El Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015 yılında örgüte katıldığını ifade etti.

VERGİ ADI ALTINDA PKK'YA FİNANS SAĞLANDI

 

Şüpheli, ayrıca İpekli'nin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden vergi adı altında para toplayarak örgüte finans sağladığını iddia etti. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Abdullah İpekli Mart aydında takibe alındı. İpekli hakkında iletişimin tespiti, denetlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin uygulandı. MASAK'tan mali verilerinin temin edilerek incelendi arından yakalanarak gözaltına alındı. İpekli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Devlet acele etmez! 5 HDP’liye daha cezaevi yolu göründü
Devlet acele etmez! 5 HDP’liye daha cezaevi yolu göründü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devlet acele etmez! 5 HDP’liye daha cezaevi yolu göründü

HDP ve Dem Partisi derhal kapatılmalı! PKK’yı hendeklerden ABD kurtaramaz… CHP ateşle oynuyor
HDP ve Dem Partisi derhal kapatılmalı! PKK’yı hendeklerden ABD kurtaramaz… CHP ateşle oynuyor

Gündem

HDP ve Dem Partisi derhal kapatılmalı! PKK’yı hendeklerden ABD kurtaramaz… CHP ateşle oynuyor

CHP’nin ortağı HDPKK’dan devletin valisine tehdit
CHP’nin ortağı HDPKK’dan devletin valisine tehdit

Siyaset

CHP’nin ortağı HDPKK’dan devletin valisine tehdit

Polis ısıran HDP’liden sokak çağrısı!
Polis ısıran HDP’liden sokak çağrısı!

Siyaset

Polis ısıran HDP’liden sokak çağrısı!

Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu
Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu

Gündem

Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23