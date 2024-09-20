PKK'ya darbe üstüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
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