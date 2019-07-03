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PKK'ya darbe: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54
PKK'ya darbe: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54
  1. Hakkari
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