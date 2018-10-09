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PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Van merkezliİstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'daterör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 13:35
PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne yardım ile yataklık ettiği iddiasıyla 39 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ile üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:35
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Bursa
  5. Antalya
  6. Van
  7. PKK operasyonları

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  • meçulmeçul1 sa önce
    asın bitsin bu böyle yakalamyla hepse atmayla olmaz serin leşlerini toprağa
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