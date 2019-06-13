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PKK'ya büyük darbe! 70 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, 6’sı gri, 2’si turuncu, 1’i mavi kategoride aranan olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:01
PKK'ya büyük darbe! 70 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 6’sı gri, 2’si turuncu, 1’i mavi kategoride aranan olmak üzere, toplam 70 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:01
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  2. terörist
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