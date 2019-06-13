PKK'ya büyük darbe! 70 terörist etkisiz hale getirildi Jandarma Genel Komutanlığı, 6’sı gri, 2’si turuncu, 1’i mavi kategoride aranan olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 6’sı gri, 2’si turuncu, 1’i mavi kategoride aranan olmak üzere, toplam 70 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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