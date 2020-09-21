Türkiye'nin içte ve dışta düşmanları ile mücadelesi devam ediyor. Terör örgütlerini ülke gündeminden çıkarma girişimleri kapsamında etkili sonuçlar alınıyor. Bu bağlamda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha geldi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu çerçevesinde bölgedeki arama tarama faaliyetinde bir teröristin ölü geçirildiğini bildirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan Halis Erdoğan olduğu açıklandı.

Silahı ile birlikte ölü ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili gerçekleştirilen açıklamada, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Eylül tarihinde yapılan operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride bulunan Roni kod adlı Halis Erdoğan'ın silahı ile beraber ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.