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Yerel PKK'ya ait sığınakta ele geçirilenler şoke etti!
Yerel

PKK'ya ait sığınakta ele geçirilenler şoke etti!

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 18:58:00 -
PKK'ya ait sığınakta ele geçirilenler şoke etti!

Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pülümür kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 480 adet 7,62 mm fişek, 1 adet telsiz başlığı, 19 adet büyük pil ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

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