Bu araştırma çok konuşulacak... 15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur? Rutin kontroller mi yoksa? Diş beyazlatma ürünleri efsane mi gerçek mi? Türkiye'nin acilen bölgeye girmesi lazım! Yabancılar 'dost' ülkede peş peşe petrol ve gaz keşfetmeye başladı Resti çekti bile... Fenerbahçe'nin hayali Robert Lewandowski'ye dev talip çıktı! Sessiz kriz.. 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! 10 yıl sonra bir ilk! İki büyük partinin lideri görüştü: Çin ve Tayvan birleşmeli! ‘Haberim yok, yapmadım, görmedim’ Bozbey’in bilindik ifadesi ortaya çıktı
Benzerine az rastlanıyor Mart 2026 tarihe geçti
AA Giriş Tarihi:

Benzerine az rastlanıyor Mart 2026 tarihe geçti

Mart 2026, ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,48 derece yüksek gerçekleşmesiyle dünyada kaydedilen en sıcak dördüncü mart ayı oldu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), mart ayına ilişkin sıcaklık değerlerini açıkladı.

Buna göre, martta dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 13,94 derece ölçüldü. Bu seviye, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,48 derece yüksek gerçekleşirken, 1991-2020 mart ayı ortalamasının ise 0,53 derece üzerinde kaydedildi.

Böylece, Mart 2026 dünyada kaydedilen en sıcak dördüncü mart ayı oldu. Mart 2024 kayıtlardaki en sıcak, Mart 2025 en sıcak ikinci ve Mart 2016 ise en sıcak üçüncü mart ayı olarak ölçülmüştü.

C3S, geçen ay küresel deniz yüzeyi sıcaklığının ise 20,97 dereceyle kaydedilen en yüksek ikinci mart ayı sıcaklığı olduğunu teyit etti.

Avrupa'da Mart 2026, en sıcak ikinci mart ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da ortalama yüzey sıcaklığı geçen ay 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,27 derece üzerinde 5,88 derece ölçüldü. Kayıtlardaki en sıcak mart ayı, Mart 2025 olmuştu.

Avrupa'nın neredeyse tamamında ve ABD'nin özellikle batısında uzun süren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ortalamanın üzerinde sıcaklık değerleri görüldü.

Buna karşın, Alaska, Kanada'nın büyük bir bölümü ve Grönland'ın güneyinde alışılmadık derecede soğuk hava koşulları etkili oldu.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Mart 2026 verilerinin çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "Ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyelerin 1,48 derece üzerine çıktı, mart ayı için en düşük Arktik deniz buzu alanı kaydedildi ve deniz yüzeyi sıcaklıkları yeniden tarihsel zirvelere yaklaştı.

Her bir gösterge tek başına dikkati çekici ama birlikte ele alındığında ise sürekli ve hızlanan bir baskı altındaki iklim sistemini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

