Bu bitkiyi Türkiye'de yetiştiren kısa sürede milyoner oluyor
Tarım

Bu bitkiyi Türkiye’de yetiştiren kısa sürede milyoner oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu bitkiyi Türkiye’de yetiştiren kısa sürede milyoner oluyor

Karadeniz’in dağlarında kendiliğinden yetişen bir yemiş bitkisinin değerini duyanlar ormanlara akın ediyor... Dünyada 'Yumberry' adıyla kapış kapış giden koca yemişi yetiştiren üreticiler ise kısa sürede milyonlar kazanıyor.

Türkiye’nin bereketli toprakları, dünya piyasalarında "yeni altın" olarak adlandırılan bir meyveye ev sahipliği yapıyor. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen, halk arasında dağ çileği olarak bilinen ancak küresel pazarda "Yumberry" adıyla bilinen koca yemiş, üreticisine servet kazandırıyor. 

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR 

Koca yemiş, özellikle Çin ve İngiltere mutfaklarında ve kozmetik sektöründe "süper meyve" kategorisinde değerlendiriliyor. Yurt dışındaki lüks market zincirlerinde paket fiyatları dudak uçuklatırken, Türkiye'deki girişimciler bu talebi fırsata çevirmeye başladı. Batı Karadeniz’in nemli ve serin iklimine tam uyum sağlayan bu bitki, doğru ticaret kanalları ve paketleme sistemleriyle buluştuğunda üreticisini kısa sürede milyonerler kulübüne taşıyor. İhracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Avrupa ve Asya pazarlarında taze meyve olarak kilosu onlarca eurodan alıcı buluyor. Sadece meyve olarak değil; ilaç, kozmetik ve gurme gıda sanayisinde ham madde olarak kullanılıyor. Doğal ortamında ilaçlama ve yoğun gübreleme gerektirmeden yetişmesi, üretim maliyetini düşürürken kâr marjını maksimize ediyor.

DOĞAL BİR ECZANE 

Koca yemişi "milyon dolarlık" bir ürün yapan asıl özelliği, benzersiz besin profili. Asya kökenli bu meyve, modern tıp ve alternatif tıp dünyasının radarında. İçerdiği ultra yüksek C vitamini ile vücudu hastalıklara karşı çelik bir zırh gibi koruyor. Diş eti çekilmeleri ve ağız içi yaralara karşı doğal bir antibiyotik görevi görüyor. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) özelliği sayesinde akne, siyah nokta ve sivilce izlerini tertemiz yapıyor. Güçlü antioksidan yapısıyla serbest radikallerle savaşarak karaciğer ve akciğer gibi hayati organların toksinlerden arınmasını sağlıyor. Özellikle çocuklarda görülen bağırsak kurtlarının dökülmesinde en eski doğal yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Aktarlarda öğütülmüş hali bal ile karıştırılarak "şifa macunu" olarak satılıyor. Kurutulan yaprakları, metabolizmayı hızlandıran ve sakinleştirici etkisi olan özel çaylara dönüşüyor.

Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş!
Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş!

Gıda

Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!

Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!

Çiftçiye zirai don uyarısı! Tarım Bakanlığı 7-11 Nisan için teyakkuza geçti!
Çiftçiye zirai don uyarısı! Tarım Bakanlığı 7-11 Nisan için teyakkuza geçti!

Ekonomi

Çiftçiye zirai don uyarısı! Tarım Bakanlığı 7-11 Nisan için teyakkuza geçti!

İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor
İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor

Gündem

İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı
Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı

Tarım

Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı

