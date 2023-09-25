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Yerel PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!
Yerel

PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 17:54:00 -
PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda teröristler tarafından silah deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Er Hasan Taşkın operasyonu çerçevesinde Başkale’de icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, teröristler tarafından silah deposu olarak kullanılan 2 sığınak tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada 5 adet piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 501 adet fişek ve 9 adet şarjör, 3 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.

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