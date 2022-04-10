  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl'de PKK'ya ait 6 odalı sığınak imha edildi
Aktüel

Bingöl'de PKK'ya ait 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 17:32:00 - 2022-04-10 17:37:27
Bingöl'de PKK'ya ait 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu çerçevesinde yapılan arazi araması sonucu tespit edilen 6 odalı sığınak içerisinde 11 adet mutfak tüpü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler imha edildi

Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay