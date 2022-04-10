Bingöl'de PKK'ya ait 6 odalı sığınak imha edildi
Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.
Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu çerçevesinde yapılan arazi araması sonucu tespit edilen 6 odalı sığınak içerisinde 11 adet mutfak tüpü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler imha edildi
Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.