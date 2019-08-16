PKK’ya ait 13 hedef vuruldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait kullanılan 13 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait kullanılan 13 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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