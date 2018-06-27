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PKK'ya ağır darbe! Hedefler yerle bir edildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonunda bir çok hedefin imha edildiği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:51
PKK'ya ağır darbe! Hedefler yerle bir edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:51
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  • Atila SARUHAN Atila SARUHAN 14 sa önce
    İnanamıyoruz.... Görüntüleri bire bir canlı görmedikçede, yıllardık vurduk, yıktık, şöyle yaptık böyle yaptık. İnanamıyoruz. Yeter artık. Benim milletim kesin sonuç bekliyor. Ne gerekiyorsa yapmayada hazırız. Vurduk, kırdık, döktük falan boş iş bunlar. Geçmişten çok acı tecrübelerimiz var. Aynı tecrübeyi tekrar yaşamak istemiyoruz. NAKLEN NE OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ.
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