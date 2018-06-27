PKK'ya ağır darbe! Hedefler yerle bir edildi
TSK tarafından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonunda bir çok hedefin imha edildiği bildirildi.27 Haziran 2018 Çarşamba 14:51
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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