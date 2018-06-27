PKK'ya ağır darbe! Hedefler yerle bir edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.