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Dünya PKK'ya 12 saat mühlet verdiler: Arap aşiretleriyle PKK arasında büyük çatışma!
Dünya

PKK'ya 12 saat mühlet verdiler: Arap aşiretleriyle PKK arasında büyük çatışma!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:35:00 -
PKK'ya 12 saat mühlet verdiler: Arap aşiretleriyle PKK arasında büyük çatışma!

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor ilinde bir kısmı terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Önceki gün başlayan gerilim, merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerine sıçradı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG ile örgütün güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilim, örgütün, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine iki gün önce çatışmaya dönüştü.

Deyrizor "Askeri Meclisi" ile PKK/YPG arasındaki çatışmalar, merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerinde devam ediyor. Sözde Askeri Meclise bağlı silahlı kişiler, söz konusu köylerde terör örgütü PKK/YPG’nin sözde karargahlarına saldırdı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 12 SAAT SÜRE

Diğer yandan, terör örgütünün işgalinde bulunan Deyrizor'un batı ve kuzey kırsalındaki köylerde halk yolları kesti.

Halkın el-Sur beldesinde örgütün sözde karargahına düzenlediği baskında en az 10 teröristin yakalandı.

Bölgenin en büyük aşiretlerinden el-Akidat'a bağlı el-Bukeyyir aşiretinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Ahmed el-Habil'i serbest bırakması için 12 saat süre verdi.
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DEYRİZORLU AŞİRETLERDEN DESTEK

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan alanlardaki Deyrizorlu aşiretler, sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde, illerinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlayan harekete destek verdiklerini duyurdu.

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde Askeri Meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

"Askeri Meclis"teki silahlı Araplar ile PKK/YPG'ye bağlı sözde askeri polis arasında 25 Temmuz'da çatışmalar yaşanmıştı.

DEYRİZOR "ASKERİ MECLİSİ"
Deyrizor "Askeri Meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor.

Sanadid Güçleri'ni ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretinden Araplar oluşturuyor.

Sözde Deyrizor Askeri Meclisi'nin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçleri'nin ise 2-3 bin civarında silahlı unsurunun olduğu belirtiliyor.

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