PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den yüzsüz önerge! "Nefret suçları ve ırkçılığın araştırılmasını" istediler!

yeniakit Ankara

Türkiye, terör örgütü PKK tarafından yakılan ormanlarını söndürmeye çalışırken, PKK’nın şehir yapılanması haline gelen HDP’den arsız ve yüzsüz bir meclis önergesi geldi.

Ülkenin dört bir yanında teröristlerce çıkarılan orman yangınlarında yüreği yanan tüm vatandaşların PKK ile birlikte yerle yeksan olması için beddua ettiği HDP tarafından yapılan açıklamada, “Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, son yıllarda giderek artan nefret suçları, gündelik bireysel saldırganlıklar, toplumsal linç girişimleri ve kaynağını iktidarın kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylem ve üslubunun yarattığı politik iklimden alan ırkçılığın sebeplerinin araştırılması, önleyici hukuki ve sosyal tedbirlerin alınmasına dönük incelemeler yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi” denildi.

Ayrıştırıcı söylem ve üslubun araştırılmasını istediler!

Açıklamada, araştırma önergesinde yer alan “Son yıllarda giderek artan nefret suçları, gündelik bireysel saldırganlıklar, toplumsal linç girişimlerive kaynağını iktidarın kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylem ve üslubunun yarattığı politik iklimden alan ırkçılığın değerlendirilerek sebeplerinin araştırılması, önleyici hukuki ve sosyal tedbirlerin alınmasına dönük incelemeler yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz” ifadeleri paylaşıldı.