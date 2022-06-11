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Gündem PKK'nın Münbiç'teki karargahı vuruldu
Gündem

PKK'nın Münbiç'teki karargahı vuruldu

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği Münbiç'te Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin karargahını vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:42:00 -
PKK'nın Münbiç'teki karargahı vuruldu

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelerde teröristlerin saldırı girişimlerine karşı cephe hatlarında teyakkuzda bekliyor.

Münbiç’in Halavanci köyündeki Suriye Tel bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin karargâh olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu. SMO askerlerinin füzeli misillemesinin ardından karargâhın bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldi. Yerel kaynaklar, karargahtaki çok sayıda teröristin öldüğünü bildirdi.

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