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Yerel PKK'nın inlerine girildi! 2 sığınak imha edildi
Yerel

PKK'nın inlerine girildi! 2 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 22:55:00 -
PKK'nın inlerine girildi! 2 sığınak imha edildi

Tunceli’de düzenlenen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açılamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Dereyayla bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda, 2 sığınak tespit edildi.

Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.


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