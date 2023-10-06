PKK'nın inlerine girildi! 2 sığınak imha edildi
Tunceli’de düzenlenen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açılamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Dereyayla bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda, 2 sığınak tespit edildi.
Yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Gündem
Hakan Fidan “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." Demişti Amerika’dan yanıt geldi.
Gündem
Ankara'daki terör saldırısına MİT'in karşılığı sert oldu! Suriye'de PKK'ya ait hedefler tek tek bombalandı
Gündem
TSK Suriye’nin kuzeyinde vuruyor sesi Avrupa’da yankılanıyor İsviçre’de PKK destekçileri sokağa döküldü