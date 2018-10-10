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PKK'nın finans kaynağına ağır darbe! Tam 2 milyar 834 milyon lira…

2018'in ilk 9 ayında, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 108 bin 105 operasyonda piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarındauyuşturucu madde ele geçirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:08
PKK'nın finans kaynağına ağır darbe! Tam 2 milyar 834 milyon lira…

Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına  yönelik   başarılı   operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.  Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28'lik,  tutuklu sayında ise yüzde 9'luk bir  artış oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alınırken,  bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık yüzde 31'lik, gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28'lik,  tutuklu sayında ise yüzde 9'luk bir artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 82 bin 773 operasyonda 117 bin 280 kişi gözaltına alınmış, bunların 15 bin 618'i tutuklanmıştı.

2 milyar 834 milyon lira…

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 2018'in 9 ayında piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda; 59 ton 331 kilogram esrar, 13 ton 22 kilogram eroin, 1 ton 89 kilogram kokain, 207 kilogram afyon, 579 kilogram bonzai, 328 kilogram metamfetamin, 5 milyon 724 bin 635 adet ectasy, 9 milyon 455 bin 291 adet captagon,1 milyon 220 bin 364 adet sentetik ecza ve 8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir ele geçirildi.

Ele  geçirilen eroin miktarı yüzde 51 arttı

Güvenlik güçlerinin  başarılı operasyonları  ele geçirilen  madde miktarlarını  da arttırdı.   Geçen yıla göre eroin yaklaşık  yüzde 51,  kokain yüzde 51, ectasy yüzde 245, sentetik ecza yüzde 163 arttı. Metamfetamin yüzde 18, afyon yüzde 16,  bonzai yüzde 24, captogon ise  yüzde 54 azaldı.

Esrar miktarı geçen aya göre yüzde 224 arttı

Son bir ayda  939 kilogram eroin, 11 ton 253 kilogram esrar, 10 kilogram kokain, 28 kilogram afyon, 36 kilogram bonzai, 22 kilogram  metamfetamin,  1 milyon 500 bin adet kök kenevir , 780 bin 544 adet  captagon  23 bin 786 adet sentetik  ecza ve 351 bin 296 adet ectasy ele geçirildi.  Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında  bu yılın eylül ve ağustos ayları kıyaslandığında; esrar yüzde 224, bonzai yüzde 152, metamfetamin yüzde 30, captagon yüzde 762, sentetik  ecza yüzde 114, kenevir yüzde 69 arttı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:08
  1. PKK
  2. PKK'nın finans kaynağı
  3. uyuşturucu operasyonu

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