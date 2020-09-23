PKK’nın binbir suratı yine isim değiştirdi!

Göksel Çağlav Ankara

Suriye ve Irak’ta düzenlenen başarılı ve kararlı operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye’de şehir yapılanmaları ve kırsaldaki terör unsurlarına yönelik operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü, bir süredir medya yapılanmasına ağırlık vererek algı oluşturmaya çalışıyordu. İstihbarat ve güvenlik birimlerince, terör örgütü ve uzantılarının Türkiye karşıtı algı oluşturmak için kurdukları internet sitelerine de operasyonlar düzenlenerek erişimleri engelleniyor. Örgütün gençlik yapılanması (YGD-H) tarafından yönetilen medya organlarından Nûçe Ciwan Ajansı (Gençlik Haber Ajansı) güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışması sonucu Van 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kapatıldı.

Defalarca kez kapatıldı

Daha önce de defalarca kez kapatılan terör örgütünün uzantıları, aynı gün, ABD aklıyla Suriye’deki terör örgütü PYD/YPG/PKK terör örgütünün ismini SDG olarak değiştirerek faaliyetlerini sürdürdüğü gibi, yeni bir internet sitesi üzerinden aynı siteyi aktif hale getirdi. Örgüt, bölücü faaliyet içerisinde olan bu internet sitelerinin kapatılmasının ardından anında yenisini açtırırken, diğer medya organlarından bu sitelerin yeni isim ve adreslerini yayarak gençleri tuzağa çekmeye çalışıyor.

Kara propaganda yapıyorlar

Terör örgütüne bağlı sitelerde Türkiye karşıtı kara propaganda tüm hızıyla sürerken kapatılan site ile ilgili terörist örgütün elemanlarınca yapılan açıklamada, Türk devletine küstahça “işgalci” nitelemesi yapıldı. İftira içerikli haberleri sebebi ile engellenen sitenin ABD emirerliğinde yaptıkları iftira niteliğindeki haberlerindeki yalanlarla ilgili tek açıklama yapılmaz iken, “web sitemiz Türk hukukunun hukuk dışı kararları ile sansürleniyor.” iddiasında bulunuldu. ABD’den aldıkları silahlarla, Türk askerine kurşun sıkan hainlerin sözcülüğünü yapan internet sitesindeki terörist yandaşlarının “özgür basın” söylemi ile yaptıkları açıklamada, Van 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü. Öte yandan, PKK yandaşı görünümlü, FETÖ ile işbirliği içindeki internet sitelerine yönelik, emniyet birimlerinin dijital alandaki mücadelesinin süreceği öğrenildi.