PKK'nın akıllara zarar planı ortaya çıktı! Meğer o bombacı teröristin kardeşi…

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırının faili terörist Ahlam Albashir'in kız kardeşiyle ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Terörist Ahlam Albashir’in kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu, örgütün talimatı ile PKK’lı sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanılarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine kaçırıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre örgütün PKK’lı bombacının terör örgütü ile herhangi bir bağı olmadığı, ailenin DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu yönünde kız kardeşine zorla söyletip örgüte ait haber ajanslarında ve ulusal basında açıklama yaptırılmasının planlandığı öğrenildi.

Son dönemde yurt içerisinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı ve etkili operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü yaşadığı daralmayı aşmak adına eylemlerini şehirlere taşımaya gayret ediyor. Bu süreçte PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü Suriye'den devşirdiği ya da çeşitli vaat ve tehditlerle kandırdığı kişileri eylem yapmak üzere yurtiçine göndermeye çalışıyor.

Serbest kalma vaadiyle eylem istiyorlar

Güvenlik güçlerince eylemler ve eylem teşebbüsleri incelendiğinde seçilen şahısların aileleri üzerinden ve ailelerine zarar verme tehditleri ile ikna edildikleri ya da DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösteren ve halihazırda başta Hol Kampı olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir çok yerleşkede bulunan aile bireylerinin serbest bırakılması vaadiyle kandırıldıkları tespit edildi. Özellikle ülkemizin DEAŞ terör örgütünü desteklediği algısı yaratmak adına eski DEAŞ'lıların paravan olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu tarz manüpülatif söylemlerle uluslararası koalisyonun da desteğini alan terör örgütü sadece son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolar hibe aldı.

81 eylemde de aynı yöntem kullanıldı

Bunun yanında maddi menfaat karşılığında eylemlere gönderilenler de göz önünde bulundurulduğunda son üç yıl içerisinde Suriye'den organize edilen 7 eylem ve 81 eylem girişiminin yaklaşık üçte birinin yukarıda sayılan profillerden oluştuğu tespit edildi.

PKK kız kardeşini kaçırdı

Son dönemde Adana, Bursa, Antalya ve İstanbul illerinde yakalanan örgüt üyeleri veya yaşanan eylemlerin faillerinin benzer yöntemlerle ülkemize gönderildikleri güvenlik güçlerince tespit edildi. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının faili Ahlam Albashir'in kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu öğrenildi.

Örgütün sözde istihbaratçısı kaçırdı

Ahlam Albashir isimli örgüt mensubunun kardeşinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatı ile örgüt içerisinde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine getirildiği ve cezaevine konulduğu tespit edildi.

"Ailemiz DEAŞ mensubu dedirtecekler"

Ahlam Albashir isimli örgüt mensubunun kardeşine önümüzdeki günlerde İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı olayının faili, kardeşi Ahlam Albashir'in PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile herhangi bir bağı olmadığı, ailenin DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu yönünde örgüte ait haber ajanslarında ve ulusal basında açıklama yaptırılmasının planlandığına dair bilgiler elde edildi. Örgütün İstiklal Caddesi eyleminin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği algısını yaratarak uluslararası kamuoyuna ülkemiz tarafından yürütülen 'Pençe-Kılıç' harekatı nedeniyle mağdur olduğu izlenimini vermeye çalışacağı değerlendirildi. Tüm bu gelişmelere rağmen yetkililer ülkemizin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonu devam ettirme kararlılığında olduğunu ve yapılan hain saldırıları hesabının sorulacağını vurgulandı.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ