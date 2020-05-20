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PKK’nın Ağrı Dağı’ndaki mağarasından cephanelik çıktı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Mağaralarda da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:37:00 -
PKK’nın Ağrı Dağı’ndaki mağarasından cephanelik çıktı

Ağrı Dağı'na terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyona komandolar da katıldı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, komando timlerinin de katılımıyla Karakoyunlu ilçesinin İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bölgeye gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar belirlendi.

Cephanelik gibi mağara

Mağaralarda yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzemeler de bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı olay yerinde imha edildi.

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