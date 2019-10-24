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PKK'lılar sızmaya çalıştı! Teröristlerle çatışma çıktı!

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan SMO kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Son olarak SMO, çıkan çatışma sonrası örgütün sızma girişimini engelledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:23
PKK'lılar sızmaya çalıştı! Teröristlerle çatışma çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.

Sızmaya çalıştılar

Terör örgütü, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

SMO ile örgüt arasında ağır silahlarla çatışma yaşandı. SMO, girişimi püskürttü.

Terör mevzileri vuruldu

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) de çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan dün Azez'i hedef aldığı saldırıda SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 7 asker yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:23
  1. YPG/PKK
  2. Tel Rıfat

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  • EKOLL EKOLL 17 sa önce
    Mutabakata rağmen bu oluyorsa yapılacak iş bu hain köpekleribam bam toplu imha etmek.

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