PKK'lılar sızmaya çalıştı! Teröristlerle çatışma çıktı! YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan SMO kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Son olarak SMO, çıkan çatışma sonrası örgütün sızma girişimini engelledi.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor. Sızmaya çalıştılar Terör örgütü, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu. SMO ile örgüt arasında ağır silahlarla çatışma yaşandı. SMO, girişimi püskürttü. Terör mevzileri vuruldu Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) de çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı. YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan dün Azez'i hedef aldığı saldırıda SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 7 asker yaralanmıştı. Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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