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PKK’lı teröristlerin HDP’li milletvekilleri ile yakın teması ortaya çıktı

HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay’ın Arjantin’deki temaslarında PKK’lı Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın kendileri ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:59
PKK’lı teröristlerin HDP’li milletvekilleri ile yakın teması ortaya çıktı

HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay’ın Arjantin’deki temaslarında PKK’lı Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın kendileri ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.


15 Ağustos’ta Arjantin Cumhuriyeti Ulusal Senatosunda Ulusal Senato İdari Sekreteri Mario Daniele’nin organizesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de mevcut siyasi ve sosyal sahnede insan hakları ve azınlıklar, kadının özgürleşme sürecindeki önemi” konulu konferansa HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay ile birlikte PKK’lı teröristler Melik Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın da katıldığı ortaya çıktı. PKK’lı Melik Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın HDP milletvekilleri ile yakından ilgilendikleri tespit edilirken, 35 yaşındaki Melike Yaşar’ın 2002 yılında terör örgütüne katıldığı, PKK’nın Latin Amerika sorumlusu olduğu, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu öğrenildi.


60 yaşındaki Mehmet Ali Doğan’ın ise geçmiş dönemde PKK’nın Fransa sorumluları arasında bulunduğu, Fransız polisi tarafından gözaltına alındığı ve halen PKK’nın Latin Amerika sorumlularından olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:59
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