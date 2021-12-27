PKK’lı teröristlere selam duran Kaftancıoğlu teftişten rahatsız!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.

Şüphelilere sahip çıktı

Terör örgütleri ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.

PKK propagandasından hapis

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştı.

PYD'ye 'terör örgütü' diyemedi

CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında da "PYD terör örgütü müdür?" sorusuna bir türlü "terör örgütüdür" diyememişti.

Teröristlere anma ve selam

Kaftancıoğlu, PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın Paris’te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı yapmıştı.

MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!” ifadelerini kullanmıştı. DHKP-C’li Helin Bölek’in ölümünün ardından da CHP Kadın Kolları’nın hazırladığı başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.