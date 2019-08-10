0553 313 94 23

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

Suriye'nin Deyrizor kentinde ABD askeri tartıştığı bir PKK'lı terörist tarafından vuruldu. Pentagon'un olayı örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, Suriye'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi. Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

Bacağından vurdu, terörist öldürüldü

Olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Üste ABD askerleriyle PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan terörist tarafından bacağından vurulduğunu anlattı. Akşam'ın haberine göre, Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
  1. Onbaşı Kane Downey
  2. Çavuş Cameron Halokovich

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu25 dk önce
    Oh Oh! Ne güzel olmuş. "MEVLAM GÖRELİM NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER." Besle kargayı oysun gözünü ata sözümüz hayata geçmiş. İnşaallah bundan sonra böyle hayırlı haberleri sık sık alırız.
  • Mesut SarpMesut Sarp32 dk önce
    Bize ne? ABD düsünsün.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan: Ağustosta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
  1. Erdoğan: Ağustosta zaferler halkasına..
  2. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
  3. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
  4. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
  5. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
  6. Voleybolda transfer
  7. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
  8. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
  9. Renegade ve Compass modellerinde takas..
  10. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
  11. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
  12. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
  13. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
  14. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
  15. Ciltte oluşan problemlere dikkat
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
  17. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
  18. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
  19. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
  20. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

Günün Karikatürü

10 Ağustos 2019
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz