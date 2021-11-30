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Gündem PKK’lı Feyman Hüseyin’in koruması Diyarbakır’da yakalandı
Gündem

PKK’lı Feyman Hüseyin’in koruması Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Feyman Hüseyin’in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:11:00 -
PKK’lı Feyman Hüseyin’in koruması Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Feyman Hüseyin’in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde yakaladı.

Polis ekipleri izini sürdü

Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Feyman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıs kıvrak yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK’lı teröristbaşı Feyman Hüseyin’inde korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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