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PKK’lı Duran Kalkan’ın yanındaki terörist böyle yakalandı

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın yakınındaki isimlerden olduğu öğrenilen ve Batman’da üst düzey idarecilere yönelik suikast planlayan terörist, otostop çektiği arabada yakalandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:32
PKK’lı Duran Kalkan’ın yanındaki terörist böyle yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren bir teröristin Batman'da üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı.

Teröristin, Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine doğru otostop çekerek bindiği araçla ilerlediği ihbarını alan ekipler, Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan, yanında kimliği olmayan ve şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üst aramasında, bir tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı Sait İlmin isimli terörist olduğu ve kentte üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak üzere ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu öğrenilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 06:32
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